Senza autorizzazioni e gestito da un minorenne, bar-sala giochi chiuso e maxi multa

L'attività imprenditoriale funzionava pur avendo richiesto al Comune la sospensione. Il titolare era sottoposto a un regime di limitazione della libertà personale. Oltre alla chiusura immediata del locale emanate pesanti sanzioni amministrative per 16.164 euro

ROCCABERNARDA (KR) – Presentava diverse irregolarità sotto diversi punti di vista e per questo motivo l’attività è stata chiusta ed emessa una maxi multa. Si tratta di un locale dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande con annessa sala giochi  di Roccabernarda, in provincia di Crotone.

Dagli accertamenti fatti dalla polizia è emerso, infatti, che non solo l’attività imprenditoriale operava senza alcun titolo autorizzativo, in quanto era stato comunicato al Comune la sospensione dell’attività ma il titolare era sottoposto a un regime di limitazione della libertà personale. Nonostante queste limitazioni la sala giochi ed il bar funzionavano come se tutto fosse in regola.

Ma non è tutto. Nel corso dell’ispezione i militari hanno scoperto che la gestione dell’attività era affidata a una minore. Oltre alla chiusura del locale sono state emanate pesanti sanzioni amministrative per 16.164 euro.

La Polizia di Stato ha richiesto al sindaco della città di procedere con la cessazione immediata dell’attività. Per la presenza del minore, il caso sarà approfondito dall’Ispettorato del Lavoro e per le violazioni legate al gioco d’azzardo, è stata informata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catanzaro.

