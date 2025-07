Sentenza definitiva: decaduto sindaco di Platì. Lui stesso lo annuncia con un post sui social

- Advertisement -

PLATÌ (RC) – Sarà il vicesindaco a guidare il Comune fino alle prossime amministrative perchè, dopo ben sette giudizi, di cui tre in Cassazione, è diventata definitiva la sentenza di decadenza del sindaco di Platì, Rosario Sergi. Ad annunciare il verdetto, con un post sui social, è stato lo stesso Sergi. “Carissimi concittadini – scrive su Facebook – vi comunico che è divenuta definitiva la sentenza di decadenza dopo 7 giudizi, di cui tre in Cassazione, ed uno studio commissionato dal Ministero dell’interno”.

“Pertanto nei prossimi giorni, a malincuore dopo quasi 5 anni di entusiasmante ed intenso lavoro a favore della Comunità Platiese, sarò libero da impegni istituzionali, il Comune di Platì sarà guidato dall’attuale Vicesindaco Giovanni Sarica fino alle prossime elezioni per la cui data attendiamo la fissazione da parte del Ministero dell’Interno”. “Un caro saluto a tutti ed un ringraziamento per il sostegno ricevuto da parte vostra, l’obiettivo di autogoverno dovrà sempre essere per tutti noi prioritario, mantenendo ferma la nostra fiducia nella Costituzione e nelle Istituzioni Repubblicane”.

Sergi, 55 anni, era stato eletto sindaco a capo di una lista civica per la seconda volta a settembre del 2020. Rielezione avvenuta dopo lo scioglimento, nel 2018, dell’amministrazione comunale, guidata sempre da Sergi, per presunte infiltrazioni mafiose. La rielezione di Sergi indusse l’allora prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani a riaprire, attraverso l’avvocatura dello Stato, un nuovo contenzioso giudiziario. Nel 2022 i giudici della Corte di Cassazione avevano già dichiarato l’incandidabilità di Rosario Sergi.