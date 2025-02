Sempre più intimidazioni ai giornalisti: 114 nel 2024,+16%. La Calabria al quinto posto

- Advertisement -

ROMA – Aumentano gli atti di intimidazione nei confronti dei giornalisti: nel 2024 gli episodi segnalati alle forze di polizia sono stati 114 rispetto ai 98 del 2023, con un incremento del 16%. È quanto emerso nella riunione del Tavolo di supporto al Centro di coordinamento per la sicurezza dei giornalisti che si è svolto il 13 febbraio presso la direzione centrale della polizia criminale. In particolare aumentano le intimidazioni via web che sono state 37 contro le 30 dell’anno precedente, seguite dalle aggressioni fisiche che sono state 30 rispetto alle diciannove precedenti.

Le minacce verbali sono state 17 una in più rispetto al ’23 e sono aumentati anche i danneggiamenti: 15 rispetto ai 12 precedenti . Aumenta anche il numero delle regioni interessate dal fenomeno che vede in testa la Lombardia con 23 atti intimidatori, seguita dal Lazio (21) poi Toscana e Sicilia (12) e la Calabria (8). Il Centro di coordinamento delle attività di monitoraggio, analisi e scambio di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti e’ un organismo interforze istituito dal ministero dell’Interno a cui partecipano l’Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa.