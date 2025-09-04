Sei cuccioli abbandonati in un sacco: salvati dalla Polizia, alcuni hanno già trovato casa

- Advertisement -

CROTONE – Durante un normale servizio di controllo del territorio, alcuni agenti della Polizia di Stato si sono imbattuti in un sacco sospetto abbandonato sul ciglio della strada. Una volta avvicinatisi per verificarne il contenuto, hanno scoperto che all’interno c’erano sei cuccioli di cane di appena un mese, visibilmente provati dalla fame, dallo stress e in condizioni igieniche precarie.

Senza esitazione, i poliziotti hanno tratto in salvo i cagnolini, prestando loro le prime cure e mettendoli immediatamente al sicuro, lontano dal pericolo del traffico stradale. È stato poi allertato l’ufficio veterinario dell’Asp, che ha preso in carico i cuccioli per garantire loro le cure necessarie. Grazie alla sensibilità di alcuni cittadini, alcuni di loro hanno già trovato una famiglia pronta ad accoglierli e a offrire loro affetto, cura e protezione.

L’abbandono di animali

E’ un gesto crudele e inaccettabile, oltre che un reato. L’articolo 727 del Codice Penale italiano punisce chi abbandona animali con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda fino a 10.000 euro. Una sanzione doverosa per difendere esseri viventi indifesi che meritano rispetto e dignità. L’operazione conferma ancora una volta l’impegno quotidiano della Polizia di Stato non solo nella tutela della sicurezza pubblica, ma anche nella difesa degli animali e nella prevenzione dei reati contro di essi. Sono attualmente in corso indagini per identificare i responsabili di questo grave episodio di abbandono.