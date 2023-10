Segugio cade in una gola di 20 metri, salvato dai vigili del fuoco

FILADELFIA (VV) – I Vigili del Fuoco di Vibo sono intervenuti ieri pomeriggio a Filadelfia per cercare di recuperare un segugio che era impegnato insieme al suo proprietario in una battuta di caccia, in località Fiumara Fonda. Il povero animale è scivolato all’improvviso in una gola profonda circa 20 metri.

Il proprietario ha tentato di recuperarlo con mezzi propri ma è stato poi costretto ad allertare la Sala operativa dei vigili del fuoco che si sono recati sul posto e dopo due ore di ricerca hanno individuato il cane. Con l’ausilio di tecniche di derivazione SAF, lo hanno recuperato e riconsegnato al suo padrone.