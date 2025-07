Segregato in casa dalla ex per 4 anni: vittima liberata, arresti tra Vigevano e Calabria

- Advertisement -

PAVIA – Per quattro anni è stato segregato nella sua abitazione, a Vigevano (Pavia) dalla sua ex compagna e da tre complici, un’altra donna e due uomini, tre residenti nella città lombarda e una in Calabria. Vittima un 40enne incapace di provvedere a sé stesso a causa del suo stato di infermità psichico e bisognoso di cure: ha vissuto per quattro anni rinchiuso senza acqua calda e riscaldamento e cibo razionato. Il ritrovamento dell’uomo risale a fine novembre a opera di una Volante chiamata da alcune persone che avevano segnalato il lancio di oggetti nel loro cortile da parte dell’occupante della villa di fianco. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato rinchiuso il suo proprietario in evidente stato confusionale e di abbandono. Oggi per la donna e i tre complici sono scattate ordinanze cautelari con l’accusa di sequestro di persona, abbandono e circonvenzione di incapace, truffa aggravata.