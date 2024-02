Scuole superiori: gli studenti calabresi continuano a scegliere licei (56,98%) e istituti tecnici (31,73%)

COSENZA – Cosa scelgono i ragazzi per frqeuntare le scuole superiori? I licei continuano a essere preferiti da oltre la metà delle studentesse e degli studenti calabresi che devono effettuare la scelta della Secondaria di II grado, con il 56,98% di domande sul totale delle iscrizioni e in linea con la media nazionale delle altre regioni. Gli istituti Tecnici e i Professionali mostrano un trend in crescita: i primi rilevano il 31,77% e i secondi il 11,28%. Questi i dati con cui si sono chiuse il 10 febbraio le iscrizioni online all’anno scolastico 2024/2025 in Italia sulla piattaforma del Miur.

Scuole superiori: più scientifico che classico

Iscrizioni online Scuole Secondarie di II grado a.s. 2024/2025 Calabria

LICEO 56,98%

Artistico 2,38%

Classico 8,53%

Europeo / Internazionale 0,69%

Linguistico 4,97%

Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica 0,34%

Musicale e Coreutico – Sezione Musicale 1,15%

Scientifico 15,73%

Scientifico – Opzione Scienze Applicate 11,38%

Scientifico – Sezione Ad Indirizzo Sportivo 2,80%

Scienze Umane 6,25%

Scienze Umane – Opzione Economico Sociale 2,56%

Made in italy 0,22%

TECNICO 31,73%

Settore Economico 8,60%

Amministrazione, Finanza e Marketing 7,37%

Turismo 1,23%

Settore Tecnologico 23,13%

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 1,01%

Chimica, Materiali e Biotecnologie 3,88%

Costruzioni, Ambiente e Territorio 1,71%

Elettronica ed Elettrotecnica 3,27%

Grafica e Comunicazione 2,02%

Informatica e Telecomunicazioni 5,60%

Meccanica, Meccatronica ed Energia 3,07%

Sistema Moda 0,58%

Trasporti e Logistica 1,99%

PROFESSIONALE 11,28%

Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del

Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane 1,10%

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico 1,01%

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico 0,15%

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 4,97%

Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale 0,01%

Industria e Artigianato per Il Made In Italy 0,91%

Manutenzione e Assistenza Tecnica 1,67%

Servizi Commerciali 0,44%

Servizi Culturali e dello Spettacolo 0,09%

Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale 0,90%

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 0,04%

Filiera 4+2, Valditara: “Interesse significativo delle famiglie

Due le novità nel nostro Paese: l’avvio della sperimentazione della filiera tecnico professionale “4+2”, con 1.669 iscrizioni, e i nuovi licei del “Made in Italy” con 375 iscrizioni. “La filiera del 4+2 ha registrato un interesse significativo da parte delle famiglie – dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – ed è un risultato importante e non scontato. Gli studenti da settembre potranno contare su un percorso e dei programmi fortemente innovativi e una maggiore sinergia con il mondo produttivo”.

“Il Made in Italy è la nuova offerta formativa messa in campo dai licei che avevano già attivo l’indirizzo Scienze Umane – opzione Economico-sociale, pensata per una formazione tesa a valorizzare le eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale. Una opzione che dal prossimo anno potrà rafforzarsi nell’alveo dei licei più tradizionali. È importante”, prosegue Valditara, “aver ampliato l’offerta formativa a disposizione degli studenti italiani venendo incontro alle esigenze e alle nuove sfide del mondo del lavoro, è la strada giusta per una scuola di successo per i nostri ragazzi”.

Le famiglie hanno mostrato un notevole apprezzamento per la nuova piattaforma Unica, per semplicità e velocità delle procedure anche da dispositivo mobile: il 92% circa degli utenti ha affermato di ritenere efficiente il funzionamento del servizio offerto, mentre il 93% degli stessi ha gradito la semplicità di utilizzo del servizio.