Scuola, ministro Valditara in Calabria «da Agenda Sud risorse importanti all’intera regione»

SAN LUCA (RC) – E’ in corso in Calabria la visita del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che, nella sua prima tappa è stato a San Luca, nella Locride: “Investire nell’istruzione e nella scuola – ha dichiarato – per dare un futuro ai giovani è il nostro obiettivo. Oggi è un giorno importante, un giorno in cui noi siamo venuti qui per ascoltare le esigenze e per dare risposte concrete”.

“Quello di oggi è un passo importante dell’Agenda Sud. Siamo stati a Caivano con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e adesso siamo qua. Agenda Sud significa credere nello sviluppo, nella crescita e nelle opportunità per tanti giovani del Mezzogiorno ma soprattutto significa riunire l’Italia, un’Italia che oggi è spaccata che non ha le stesse opportunità formative”. Valditara in visita nella Locride, ha scelto una delle realtà di frontiera e alle prese con le emergenze della dispersione scolastica e della povertà educativa e in questa direzione ha sottolineato come “investire 325 milioni complessivamente sulla scuola del Sud, in 2 mila scuole del Mezzogiorno e risorse importanti nell’intera regione Calabria vuol dire dare finalmente risposte concrete”.

“Non chiuderemo le scuole, ma incrementeremo il personale”

“Non ci deve essere alcuna preoccupazione perché noi non chiuderemo scuole e, anzi, noi qui manderemo più insegnanti, faremo più tempo scuola, manderemo più personale Ata“. Così il ministro ha risposto in merito alle preoccupazioni espresse dal sindaco e da tanti altri primi cittadini e amministratori per le scelte dettate dagli obblighi del dimensionamento scolastico.

Alla manifestazione, iniziata con l’inno di Mameli cantato ai ragazzi e che si è svolta all’interno del plesso San Giuseppe, sono intervenuti anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto, la vice presidente Giusi Princi che ha la delega all’Istruzione e la direttrice dell’ufficio scolastico regionale Antonella Iunti.

“Da parte nostra per il sostegno alle istituzioni scolastiche di questa zona – ha aggiunto il ministro – c’è un impegno enorme. Solo sulle scuole di questi comuni sono destinati circa 5 milioni di euro. La grande sfida è mettere anche le istituzioni scolastiche di questa realtà al passo con quelle del Paese”.

Successivamente Valditara, che poi si è spostato a Platì, ha incontrato in una riunione riservata i sindaci che nei giorni scorsi avevano sollecitato una sua visita allo scopo di esporre le problematiche legate alle dirigenze scolastiche condivise anche tra territori talvolta molto distanti e che, secondo quanto messo in evidenza, penalizzano l’operatività degli istituti.