HomeCalabria

Scuola: domani suonerà la campanella in Calabria, oltre 254mila studenti tornano sui banchi

Da domani al via l’anno scolastico per primarie e secondarie, che si concluderà l’8 giugno 2026. Novità su condotta e uso dei cellulari. La CISL Cosenza augura buon anno alla comunità educativa: «La scuola è la prima frontiera della dignità sociale»

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Tutto pronto per il suono della prima campanella in Calabria. Domani, martedì 16 settembre 2025, prende ufficialmente il via il nuovo anno scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che proseguirà fino a sabato 8 giugno 2026. Le scuole dell’infanzia, invece, continueranno fino alla fine del mese, lunedì 30 giugno.

Ogni istituzione scolastica, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa, potrà apportare modifiche al calendario, purché siano garantiti i minimi previsti: 200 giorni di lezione per le scuole con orario su sei giorni settimanali, 171 giorni per quelle con settimana corta su cinque.

In totale, saranno oltre 254mila gli studenti calabresi che torneranno sui banchi: circa 89mila nella provincia di Cosenza, oltre 73mila nel Reggino, circa 46mila nel Catanzarese, quasi 25mila nel Crotonese e più di 21mila nel Vibonese. La distribuzione per ordini scolastici vede in testa le scuole secondarie di secondo grado (37%), seguite dalle primarie (30%), dalle secondarie di primo grado (19%) e dalle scuole dell’infanzia (14%).

Le principali festività

Il calendario scolastico prevede diverse pause durante l’anno:

– Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
– Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Altre festività nazionali:

– 1° novembre (Tutti i Santi)
– 8 dicembre (Immacolata Concezione)
– 25 aprile (Festa della Liberazione)
– Ponte del 1° maggio: dall’1 al 3 maggio
– 2 giugno (Festa della Repubblica)

Le novità: condotta e cellulari

Tra le novità introdotte quest’anno sarà possibile bocciare uno studente che abbia 5 in condotta, sottolineando così l’importanza del comportamento all’interno del percorso formativo; sarà assolutamente vietato l’uso dei cellulari in classe: gli studenti dovranno consegnarli agli insegnanti all’inizio delle lezioni, per poi ritirarli solo all’uscita.
Inoltre, le scuole attiveranno più progetti dedicati alla prevenzione e al contrasto del bullismo, tema sempre più centrale nelle politiche educative.

CISL Cosenza: «Scuola motore della crescita sociale»

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, la CISL di Cosenza ha voluto rivolgere un messaggio di augurio a tutta la comunità scolastica provinciale. «La scuola è la prima frontiera della dignità sociale», ha dichiarato il Segretario Generale della UST CISL Cosenza, Michele Sapia, sottolineando come l’istruzione sia il fondamento su cui costruire una società più equa e consapevole. «In ogni classe – ha aggiunto – si gioca una parte decisiva del futuro del nostro territorio. La scuola è il luogo in cui si costruisce la comunità, si promuove il riscatto sociale, si educa alla legalità e si alimenta la crescita condivisa».

Sapia ha poi rivolto un pensiero agli insegnanti, «motori silenziosi della crescita culturale e civile del Paese», e lanciato un appello alle istituzioni locali: «Serve un impegno serio per garantire scuole sicure, personale stabile e dignitoso, risorse certe e percorsi formativi coerenti con le esigenze del territorio». Infine, l’augurio alle studentesse e agli studenti: «Che questo nuovo anno scolastico sia ricco di esperienze positive, scoperte, conoscenze e relazioni autentiche. Siate curiosi, siate coraggiosi, siate protagonisti del vostro futuro».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

HeyJoe calabria netflix

Netflix sceglie la Calabria e i suoi set: nuovo cuore pulsante della serialità internazionale

Calabria
COSENZA - C’è un vento nuovo che attraversa la Calabria, dalle spiagge dello Ionio alle vette dell’Aspromonte che profuma di cinema, di storie globali...
escursionisti soccorso alpino san lorenzo bellizzi

Restano bloccati nel Parco del Pollino: tre escursionisti salvati dal Soccorso Alpino

Provincia
SAN LORENZO BELLIZZI (CS) – Un’escursione il cui percorso è stato evidentemente sottovalutato si è trasformata in una notte di paura per tre turisti...

Lupi attaccano un gregge a Fiumefreddo Bruzio: l’appello di un allevatore in difficoltà

Tirreno
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Nelle montagne che dominano il borgo di Fiumefreddo, un allevatore del posto, C.S., all'alba di ieri, ha trovato quattro delle...

Tragico incidente sulla Statale 106 Jonica: deceduto un 60enne

Calabria
BADOLATO (CZ) - L'ennesima tragedia lungo la Strata Statale 106 Jonica, tristemente ribattezzata “strada della morte”. Sabato sera, nel territorio del Comune di Badolato,...

Cosenza, riprendono i concerti del Conservatorio: tutte le date tra settembre ed ottobre

Area Urbana
COSENZA - Sul finire dell'estate riprendono i concerti promossi dallo storico Istituto superiore cosentino di Studi Musicali diretto da Francesco Perri, il conservatorio "Stanislao...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37343Area Urbana22441Provincia19897Italia8030Sport3870Tirreno2955Università1465
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

HeyJoe calabria netflix
Calabria

Netflix sceglie la Calabria e i suoi set: nuovo cuore pulsante...

COSENZA - C’è un vento nuovo che attraversa la Calabria, dalle spiagge dello Ionio alle vette dell’Aspromonte che profuma di cinema, di storie globali...
escursionisti soccorso alpino san lorenzo bellizzi
Provincia

Restano bloccati nel Parco del Pollino: tre escursionisti salvati dal Soccorso...

SAN LORENZO BELLIZZI (CS) – Un’escursione il cui percorso è stato evidentemente sottovalutato si è trasformata in una notte di paura per tre turisti...
Tirreno

Lupi attaccano un gregge a Fiumefreddo Bruzio: l’appello di un allevatore...

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Nelle montagne che dominano il borgo di Fiumefreddo, un allevatore del posto, C.S., all'alba di ieri, ha trovato quattro delle...
Calabria

Tragico incidente sulla Statale 106 Jonica: deceduto un 60enne

BADOLATO (CZ) - L'ennesima tragedia lungo la Strata Statale 106 Jonica, tristemente ribattezzata “strada della morte”. Sabato sera, nel territorio del Comune di Badolato,...
save gaza arci cosenza
Area Urbana

“Arci X Gaza”, a Rende una partita di beneficenza per sostenere...

RENDE - L’Arci Cosenza APS scende letteralmente in campo, per sensibilizzare e sostenere la popolazione della Striscia di Gaza. L'appuntamento è per sabato 20...
Tirreno

San Lucido, prosegue “Fotografia Calabria Festival”: mostre, visite guidate e opportunità...

SAN LUCIDO (CS) - La quarta edizione di Fotografia Calabria Festival continua a registrare un'ampia partecipazione di pubblico e un forte riconoscimento anche oltre...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA