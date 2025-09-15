Scuola: domani suonerà la campanella in Calabria, oltre 254mila studenti tornano sui banchi

- Advertisement -

COSENZA – Tutto pronto per il suono della prima campanella in Calabria. Domani, martedì 16 settembre 2025, prende ufficialmente il via il nuovo anno scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che proseguirà fino a sabato 8 giugno 2026. Le scuole dell’infanzia, invece, continueranno fino alla fine del mese, lunedì 30 giugno.

Ogni istituzione scolastica, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa, potrà apportare modifiche al calendario, purché siano garantiti i minimi previsti: 200 giorni di lezione per le scuole con orario su sei giorni settimanali, 171 giorni per quelle con settimana corta su cinque.

In totale, saranno oltre 254mila gli studenti calabresi che torneranno sui banchi: circa 89mila nella provincia di Cosenza, oltre 73mila nel Reggino, circa 46mila nel Catanzarese, quasi 25mila nel Crotonese e più di 21mila nel Vibonese. La distribuzione per ordini scolastici vede in testa le scuole secondarie di secondo grado (37%), seguite dalle primarie (30%), dalle secondarie di primo grado (19%) e dalle scuole dell’infanzia (14%).

Le principali festività

Il calendario scolastico prevede diverse pause durante l’anno:

– Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Altre festività nazionali:

– 1° novembre (Tutti i Santi)

– 8 dicembre (Immacolata Concezione)

– 25 aprile (Festa della Liberazione)

– Ponte del 1° maggio: dall’1 al 3 maggio

– 2 giugno (Festa della Repubblica)

Le novità: condotta e cellulari

Tra le novità introdotte quest’anno sarà possibile bocciare uno studente che abbia 5 in condotta, sottolineando così l’importanza del comportamento all’interno del percorso formativo; sarà assolutamente vietato l’uso dei cellulari in classe: gli studenti dovranno consegnarli agli insegnanti all’inizio delle lezioni, per poi ritirarli solo all’uscita.

Inoltre, le scuole attiveranno più progetti dedicati alla prevenzione e al contrasto del bullismo, tema sempre più centrale nelle politiche educative.

CISL Cosenza: «Scuola motore della crescita sociale»

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, la CISL di Cosenza ha voluto rivolgere un messaggio di augurio a tutta la comunità scolastica provinciale. «La scuola è la prima frontiera della dignità sociale», ha dichiarato il Segretario Generale della UST CISL Cosenza, Michele Sapia, sottolineando come l’istruzione sia il fondamento su cui costruire una società più equa e consapevole. «In ogni classe – ha aggiunto – si gioca una parte decisiva del futuro del nostro territorio. La scuola è il luogo in cui si costruisce la comunità, si promuove il riscatto sociale, si educa alla legalità e si alimenta la crescita condivisa».

Sapia ha poi rivolto un pensiero agli insegnanti, «motori silenziosi della crescita culturale e civile del Paese», e lanciato un appello alle istituzioni locali: «Serve un impegno serio per garantire scuole sicure, personale stabile e dignitoso, risorse certe e percorsi formativi coerenti con le esigenze del territorio». Infine, l’augurio alle studentesse e agli studenti: «Che questo nuovo anno scolastico sia ricco di esperienze positive, scoperte, conoscenze e relazioni autentiche. Siate curiosi, siate coraggiosi, siate protagonisti del vostro futuro».