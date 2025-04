Scopre una bomba della Seconda Guerra Mondiale mentre lavora nei campi: distrutta dagli artificieri

- Advertisement -

BORGIA (CZ) – Una bomba a mano risalente all’ultimo conflitto mondiale è stata trovata a Borgia, nel catanzarese, da un uomo che stava svolgendo dei lavori agricoli in un appezzamento di terreno di sua proprietà. Intuendo che potesse trattarsi di qualcosa di pericoloso, l’uomo si è rivolto ai carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento degli artificieri antisabotaggio del Comando provinciale di Catanzaro. Gli specialisti dell’Arma, una volta constatata la pericolosità dell’ordigno hanno subito bonificato l’area, trasportando l’ordigno in una cava per l’immediata distruzione.

“Il ritrovamento di esplosivi o di altri tipi di armamenti – spiegano gli artificieri dei carabinieri – capita spesso durante i lavori agricoli, durante le fasi di risistemazione o di ristrutturazione di case o di vecchi casolari acquistati o ereditati, ma anche a seguito di mareggiate, come è capitato recentemente sempre in provincia di Catanzaro, con il rinvenimento di una mina anticarro tedesca su una spiaggia. La maggior parte delle volte, in questo territorio, gli ordigni ritrovati sono risalenti al secondo conflitto mondiale. Succedeva spesso, infatti, che le truppe di passaggio, durante la ritirata, abbandonassero i propri armamenti nascondendoli nelle campagne e che, ritrovati da persone del luogo, venissero nascosti, anche per evitare che altri, soprattutto bambini, si potessero fare del male”.