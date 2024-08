Scoppia un incendio in un capannone commerciale ai ‘Due Mari’: intervengono i vigili del fuoco – VIDEO

FEROLETO ANTICO (CZ) – Alcune squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle 14.10 circa in contrada Garrube nel comune di Feroleto Antico (zona C.C. Due Mari) per un incendio scoppiato in un capannone adibito ad attività commerciale. Le fiamme hanno interessato delle pedane accatastate all’esterno della struttura propagandosi ai pannelli coibentati di copertura delle pareti esterne del capannone. Danneggiato parzialmente dall’incendio anche il tetto con struttura portante in legno e copertura con pannelli coibentati.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’interno della attività commerciale che comunque ha riportato danni per annerimento dovuti al fumo intenso scaturito dalla combustione.

Attualmente il rogo è stato completamente estinto e si sta procedendo ad effettuare verifiche strutturali. I dipendenti accortisi dell’incendio hanno evacuato in autonomia i locali senza riportare danni. Sul posto ad operare 15 unità di Vigili del fuoco coordinate dal funzionario Ispettore Antincendi Esperto Massimo Conforti. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.