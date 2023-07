Scoppia la lite familiare, 50enne si barrica in casa per 18 ore. Intervengono i carabinieri

CIRO’ MARINA (KR) – Un uomo di 50 anni, a Cirò Marina, nel Crotonese, si é barricato in casa per 18 ore prima di aprire e consegnarsi ai carabinieri. L’iniziativa dell’uomo sarebbe stata motivata, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, da dissidi familiari. La vicenda si è risolta dopo una trattativa instaurata con il cinquantenne da un sottufficiale dell’Arma specializzato in questo tipo di azioni. A supporto dei carabinieri è intervenuto sul posto anche personale dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Dopo che si é consegnato ai carabinieri, l’uomo è stato trasferito nell’ospedale di Crotone per essere sottoposto ad accertamenti sanitari.

- Pubblicità sky-