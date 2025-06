Scoperto un chiosco bar abusivo: gravi irregolarità anche sulla tracciabilità degli alimenti

- Advertisement -

CIRO’ MARINA (KR) – Una struttura abusiva adibita a chiosco bar è stata scoperta e sequestrata nell’ambito di un’operazione di controllo effettuata dalla Guardia di Finanza di Crotone, con il supporto del Servizio Veterinario dell’ASP e del personale tecnico del Comune di Cirò Marina. Il manufatto, già stabilmente ancorato al suolo tramite un massetto in cemento, era situato su area demaniale sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo quanto accertato dai militari, la struttura era priva di qualunque autorizzazione urbanistica, paesaggistica e demaniale, ma veniva regolarmente utilizzata per la somministrazione di cibo e bevande in una struttura balneare.

Durante l’operazione è stato effettuato anche un controllo igienico-sanitario presso il ristorante annesso al lido, dove sono emerse gravi irregolarità sulla tracciabilità degli alimenti. Per queste violazioni sono state elevate sanzioni amministrative.

Inoltre, i controlli hanno rilevato ulteriori occupazioni abusive di suolo demaniale marittimo, nonché ampliamenti non autorizzati di opere esistenti già in concessione. L’ammontare complessivo delle sanzioni elevate supera i 7.000 euro. Il proprietario della struttura è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di occupazione abusiva di area demaniale marittima.