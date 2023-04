Scoperto minimarket della droga in un vano sottoscala

CROTONE – Un vano ricavato nel sottoscala di un edificio utilizzato come minimarket della droga. Lo hanno scoperto gli agenti della Questura di Crotone in via Libertà che al suo interno hanno trovato e sequestrato diverse dosi di varie tipologie di stupefacenti, marjuana, hashish, cocaina ed eroina. Gli agenti, nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio della sostanza stupefacente, sono riusciti ad individuare il nascondiglio seguendo alcuni i movimenti sospetti di persone note per precedenti specifici o come assuntori.

Il controllo ha consentito di trovare e sequestrare la sostanza stupefacente. In corso le attività investigative, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, per l’individuazione responsabili dell’attività di detenzione al fine di spaccio.