Scoperti ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza, denunciate 22 persone

GIOIA TAURO – Ventidue persone residenti nei comuni di Cinquefrondi e Molochio sono state denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza. È la risultanza dell’operazione condotta dai carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro che hanno accertato circa 65mila euro i contributi illecitamente percepiti dal 2019 ad oggi.

In particolare, dall’esame dei dati documentali acquisiti dai militari è stato possibile riscontrare che, all’atto della domanda, le persone, tutte di età compresa tra i 20 e i 60 anni, avevano reso false dichiarazioni o omesso volontariamente di comunicare informazioni ostative alla concessione del beneficio. Dalle risultanze investigative, sono emerse false attestazioni da parte della maggior parte dei responsabili in merito alla residenza, affermando di essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa.

È risultato, inoltre, che alcuni, per percepire il sussidio fraudolentemente, avrebbero omesso di comunicare ulteriori redditi da lavoro dipendente. Gli esiti dell’attività sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Palmi e all’Inps per l’interruzione dell’elargizione del sussidio ed il recupero delle somme indebitamente percepite.