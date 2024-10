Scoperti 200 grammi di cocaina, era nascosta in un canale di deflusso dell’acqua piovana

CROTONE – Due involucri in cellophane, contenenti 210 grammi di cocaina, sono stati trovati e sequestrati da personale della Polizia di Stato a Crotone all’interno di un canale adibito al deflusso dell’acqua piovana al margine della careggiata di una via del quartiere Fondo Gesù.

Gli agenti di una volante percorrendo la strada hanno notato alcuni tratti di vegetazione calpestata in un’area solitamente non di pubblico passaggio. A seguito di un controllo più approfondito è stato individuato un contenitore di colore marrone con all’interno i due panetti di cocaina. La sostanza stupefacente è stata analizzata dal personale del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica e sottoposta a sequestro. Sono in corso ulteriori indagini per individuare i responsabili della detenzione.