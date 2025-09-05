HomeCalabria

Scoperta una vasta piantagione di marijuana: sequestrate 80 piante per un valore di oltre 200mila euro

Secondo le stime, dal raccolto si sarebbero potute ricavare diverse decine di chilogrammi di stupefacente, equivalenti a circa 50mila dosi destinate al mercato locale

MESORACA (KR) – Era nascosta tra la fitta vegetazione in località Sant’Angelo, ma non è sfuggita ai carabinieri. Una piantagione di marijuana composta da 80 piante è stata scoperta e sequestrata nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dai militari di Mesoraca, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Petilia Policastro e di un elicottero dell’8° Nucleo di Vibo Valentia.

Grazie a una mirata attività investigativa e al sorvolo aereo, i militari sono riusciti a localizzare il terreno, totalmente occultato e dotato anche di un sistema di irrigazione artigianale. Le piante, già in fase avanzata di crescita, sono state estirpate e poste sotto sequestro. Secondo le stime, il raccolto avrebbe potuto generare oltre 200.000 euro di guadagno, corrispondenti a circa 50.000 dosi destinate al mercato locale. Le indagini sono attualmente in corso per risalire agli autori della coltivazione illegale.

