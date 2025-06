Scoperta una rete elettrica sotterranea abusiva: arrestato un uomo per furto aggravato

- Advertisement -

CARDETO (RC) – Il blitz dei carabinieri di Cardeto è scattato ieri mattina. I militari, insospettiti da segnali anomali provenienti da un terreno vicino ad un’abitazione privata, hanno deciso di effettuare una verifica più approfondita, con il supporto di personale tecnico specializzato. Proprio lì, nascosto sotto diversi centimetri di terra, è stato trovato un cavo decorticato, posato sottotraccia, che conduceva direttamente all’interno dell’abitazione di un residente del posto.

Contatore manomesso e alimentazione illecita di magazzino e deposito

La successiva ispezione ha portato alla luce una situazione ancora più grave: il contatore elettrico, regolarmente intestato al proprietario della casa, risultava manomesso per alterare i consumi reali. Ma non solo. I Carabinieri hanno anche scoperto due ulteriori cavi abusivi che, bypassando completamente i sistemi di misurazione, fornivano energia a un magazzino e a un deposito adiacenti, anch’essi riconducibili all’indagato. Alla luce degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato di energia elettrica. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato rimesso in libertà in attesa dell’evoluzione del procedimento penale.