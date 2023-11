Scoperta una piantagione di marijuana, distrutte 500 piante alte 2 metri

REGGIO CALABRIA – La scoperta dei carabinieri di Reggio è avvenuta nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto degli illeciti in materia di sostanza stupefacenti. Insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, è stata rinvenuta, in un fondo in stato di abbandono sito in località Catona, una coltivazione di circa 500 piante di canapa indiana avente un’altezza media di 2 metri, servita da un sistema di irrigazione temporizzato. Dopo il prelevamento di alcuni esemplari per il campionamento, l’illecita piantagione è stata totalmente distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina.

