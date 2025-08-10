HomeCalabria

Scoperta una maxi piantagione di marijuana tra i boschi, un arresto

Dopo una ricognizione aerea e un appostamento paziente i Carabinieri hanno potuto accertare la presenza di una coltivazione di marijuana nascosta tra la fitta vegetazione

CARDETO (RC) – Una piantagione di marijuana nascosta tra la fitta vegetazione delle montagne reggine. L’operazione è scaturita dopo aver sorvolato un’area impervia del territorio di Cardeto.  I militari hanno individuato una distesa di piante sospette sulle pendici di un’altura. Da quel momento, è stato predisposto un servizio di controllo del territorio, nel corso del quale un uomo è stato sorpreso mentre si occupava attivamente della coltivazione, intento a cimare le piante.

piantagione cardeto

Sul posto sono state contate 300 piante di canapa indiana in piena infiorescenza, pronte per essere raccolte. Un quantitativo che, una volta lavorato, avrebbe potuto generare un ingente profitto nel mercato illecito degli stupefacenti. Dopo la campionatura del materiale, l’intera piantagione è stata distrutta mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Arghillà.

