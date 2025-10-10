Scoperta una maxi piantagione di marijuana tra i boschi: quattro persone arrestate

- Advertisement -

SAN PIETRO DI CARIDA’ (RC) – Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta e distrutta dai carabinieri in una zona impervia del territorio di San Pietro di Caridà, nel Reggino. L’operazione è il frutto di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi. Osservazioni prolungate sul campo che hanno permesso di cogliere uno dei presunti coltivatori in flagranza, mentre cercava di fuggire tra la boscaglia. L’uomo è stato bloccato dopo un inseguimento e arrestato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nei pressi, sono stati ritrovati attrezzi da lavoro – tra cui una falce, forbici e spaghi utilizzati per la raccolta – e numerose piante appena recise. Individuate e distrutte anche altre due coltivazioni poco distanti.

Un arresto in flagranza e l’arresto di tre presunti complici

Le successive indagini hanno portato all’identificazione di altri tre presunti complici. Uno di loro, fermato a bordo della propria auto, è stato trovato in possesso di un cellulare con messaggi relativi all’acquisto online di semi di cannabis. Per tutti, la Procura ha disposto misure cautelari agli arresti domiciliari.