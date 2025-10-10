HomeCalabria

Scoperta una maxi piantagione di marijuana tra i boschi: quattro persone arrestate

L’operazione dei Carabinieri ha portato allo smantellamento della coltivazione di cannabis in un’area impervia dell’entroterra reggino. Un arresto in flagranza

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SAN PIETRO DI CARIDA’ (RC) – Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta e distrutta dai carabinieri in una zona impervia del territorio di San Pietro di Caridà, nel Reggino. L’operazione è il frutto di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi. Osservazioni prolungate sul campo che hanno permesso di cogliere uno dei presunti coltivatori in flagranza, mentre cercava di fuggire tra la boscaglia. L’uomo è stato bloccato dopo un inseguimento e arrestato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nei pressi, sono stati ritrovati attrezzi da lavoro – tra cui una falce, forbici e spaghi utilizzati per la raccolta – e numerose piante appena recise. Individuate e distrutte anche altre due coltivazioni poco distanti.

Un arresto in flagranza e l’arresto di tre presunti complici

Le successive indagini hanno portato all’identificazione di altri tre presunti complici. Uno di loro, fermato a bordo della propria auto, è stato trovato in possesso di un cellulare con messaggi relativi all’acquisto online di semi di cannabis. Per tutti, la Procura ha disposto misure cautelari agli arresti domiciliari.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Sila d’Autunno

San Giovanni in Fiore, ritorna “Sila d’Autunno”: due giorni dedicati a biodiversità agricola e...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Torna a San Giovanni in Fiore "Sila d’Autunno", la manifestazione dedicata alla biodiversità agricola, all’agroecologia e alla valorizzazione...
San-Fili-paese.

San Fili, riparte la rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali”: spettacoli...

Provincia
SAN FILI (CS) - Riprendono da questa sera gli appuntamenti della rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali” del teatro “Francesco Gambaro”...
Lago Cecita Sila

Uncem, l’appello ad Occhiuto: «la Calabria individui un assessore alla Montagna»

Calabria
ROMA - "La Calabria deve individuare un assessore agli Enti locali, ma soprattutto insieme a Montagna, Foreste e Parchi. Tre deleghe che vanno insieme...
Vincenzo-Fullone

Scomparso da 2 giorni, paura per l’attivista cosentino prelevato da Israele: “Liberate Vincenzo”

Ionio
COSENZA - Cresce la preoccupazione in queste ore per Vincenzo Fullone, l'attivista di Crosia, imbarcatosi sulla nuova Flottila verso Gaza e prelevato dagli israeliani,...
pasquale-tridico

Tridico si confessa dopo la sconfitta: «Colpa anche mia, non siamo stati convincenti»

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - "La sconfitta pesa anche per responsabilità di ognuno, a cominciare dalla mia". A dirlo Pasquale Tridico, parlando con i giornalisti...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37624Area Urbana22713Provincia19991Italia8067Sport3895Tirreno2991Università1487
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Calabria

Shock a Reggio Calabria, giovane madre arrestata: avrebbe ucciso tre figli...

REGGIO CALABRIA – Una giovane donna è stata arrestata questa mattina dalla Squadra mobile di Reggio Calabria con l’accusa di aver ucciso due figli...
Carabinieri lavoro blitz cantieri edili
Calabria

Blitz nei cantieri: scattano sospensioni e sanzioni per oltre 16mila euro

CATANZARO – Controlli nei cantieri edili tra Girifalco e Amaroni, nel Catanzarese, dove i carabinieri di Girifalco, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.)...
antonio lorenzo pitaro pianista
Area Urbana

Il giovane pianista cosentino Pitaro vince il concorso internazionale “Città di...

COSENZA – Un altro importante riconoscimento per il talento del giovane pianista cosentino Antonio Lorenzo Pitaro, 16 anni, che il 4 ottobre scorso ha...
tour salute città cosenza
Area Urbana

Il Tour della Salute fa tappa a Cosenza: visite gratuite e...

COSENZA – Un weekend dedicato alla salute e della prevenzione a Cosenza con il Tour della Salute, il più importante evento itinerante dedicato ai...
Elezioni-regionali-consiglieri rende Garritano Trombino Ghionna Monaco
Area Urbana

Rende: l’opposizione «dati delle elezioni regionali smascherano le contraddizioni nella maggioranza»

RENDE - "I dati emersi alle elezioni regionali nel Comune di Rende parlano chiaro: le liste riconducibili all’attuale amministrazione comunale – Casa dei Riformisti,...
anas incidente
Calabria

Incidente sulla Statale 18 a Gizzeria, due auto coinvolte e quattro...

GIZZERIA (CZ) - Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Statale 18 Tirrena inferiore nel territorio di Gizzeria. Due le autovetture coinvolte...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA