Scoperta una ‘fabbrica del falso’: un garage era il punto vendita. Sequestrati centinaia di prodotti e macchinari hi-tech

REGGIO CALABRIA – Un vero e proprio laboratorio del falso, dotato di macchinari all’avanguardia e annesso showroom per l’esposizione dei prodotti contraffatti, è stato scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale nel quadrante sud della città. L’opificio clandestino operava all’interno di un garage, trasformato in punto vendita e centro di produzione illegale di cover per smartphone, accessori tech e articoli di moda con marchi falsificati di noti brand come Apple, Dior, Gucci, Prada, Nike e Louis Vuitton.

L’operazione nasce da un’articolata attività investigativa condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sviluppata anche attraverso il monitoraggio di piattaforme online e profili social. In particolare, un profilo TikTok collegato a un sito e-commerce ha attirato l’attenzione degli investigatori, rivelando la pubblicità di prodotti sospetti.

Approfondendo l’analisi del sito, i militari hanno individuato attrezzature di alta tecnologia impiegate per realizzare articoli contraffatti: plotter, presse a caldo, incisori laser, stampanti 3D, cucitrici e ricamatrici, oltre a strumenti video per pubblicizzare i prodotti sui social.

Scattata la perquisizione nei locali nella disponibilità del sospettato, il blitz ha permesso il sequestro di centinaia di articoli contraffatti – tra cui custodie, cinturini, AirPods e skin per dispositivi elettronici – e di quasi 1.400 cover vergini pronte per essere marchiate illegalmente.