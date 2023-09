Scoperta shock nel giardino di casa: trova due fucili nascosti in sacchi di plastica

DELIANUOVA (RC) – Durante dei lavori di pulizia e manutenzione del giardino di casa scopre, all’interno di una cavità del muro di confine con la proprietà adiacente alla sua due fucili, di cui uno clandestino, nascosti in due sacchi di plastica. E’ accaduto a Delianuova, comune pre aspromontano in provincia di Reggio dove, il proprietario del terreno, un pensionato incensurato, effettuando i lavori ha notato l’involucro e si è subito accorto, in ragione della sagoma, della presenza delle due armi.

Non avendo idea della loro provenienza ha allertato immediatamente i carabinieri che hanno provveduto a repertare e sequestrare le armi. Tolta la copertura improvvisata, dalle sacche sono emersi un fucile a pompa conn matricola cancellata e una carabina semiautomatica risultata rubata nel 2019 da un’abitazione di Frascati e il cui furto era stato regolarmente denunciato dal proprietario. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti del caso e si sono occupati anche di preservare ogni possibile elemento utile all’identificazione di chi possa aver nascosto le armi.