Scoperta piantagione di marijuana: sequestrate 168 piante e munizioni

CROTONE – Il sequestro di numerose piante di marjuana, nonché di munizioni, costituisce il bilancio di una serie di servizi effettuati dalla Squadra Mobile della Questura nel territorio provinciale, finalizzati al contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo prolungate ricerche, gli operatori hanno individuato, in una zona rurale del comune di Isola di Capo Rizzuto, una piantagione di canapa indiana, con 168 piante di altezza variabile fino a 2 metri, pronte per essere raccolte e lavorate.

Le piante sono cresciute rigogliose, soprattutto grazie ad uno impianto di irrigazione artigianale all’uopo predisposto, che ha consentito di fornire alla coltivazione il necessario apporto di acqua; nelle immediate vicinanze, gli agenti hanno individuato anche alcuni locali abbandonati, utilizzati per l’essiccazione delle piante raccolte, dove sono stati rinvenute anche 50 cartucce cal. 9. Al momento, il materiale rinvenuto è stato sequestrato a carico di ignoti: sono in corso indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per individuare i responsabili.