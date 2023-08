Scoperta piantagione di marijuana nascosta tra i boschi, distrutte 176 piante

PETRONÀ (CZ) – Qualche giorno prima di ferragosto, i carabinieri hanno scoperto a Petronà, nella frazione di Arietta, un terreno adibito a piantagione di cannabis indica, ed in particolare 176 piante dell’altezza compresa tra un metro e mezzo e tre metri, situato in un’area particolarmente impervia, di difficile accesso e vicina al corso d’acqua Tacina.

I militari hanno scoperto la piantagione mentre setacciavano la zona dove già negli anni scorsi era stata scoperta una simile piantagione in località Acquamolla, e dopo aver notato un tubo d’irrigazione che si sviluppava verso un’area particolarmente scoscesa e con vegetazione fitta, non caratterizzata dalla presenza di fondi agricoli. Seguendo la condotta idrica, hanno rinvenuto la piantagione di marijuana, ben occultata nel bosco. Piante che erano in piena fase di maturazione delle infiorescenze, pronte per essere raccolte.