Scoperta e sequestrata maxi discarica abusiva: tra i rifiuti anche l’amianto

SAN FERDINANDO (RC) – Nuovo duro colpo contro l’abbandono illecito di rifiuti: i Carabinieri di San Ferdinando hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva di dimensioni notevoli nell’ambito di un’operazione volta a contrastare il degrado ambientale nel territorio. L’area sequestrata, estesa quanto cinque campi da calcio, contiene rifiuti di ogni genere, tra cui amianto, materiali edili, plastica, ferro, legno, vetro, ceramica e rifiuti speciali derivanti da attrezzature domestiche.

Il sito, di gran lunga più esteso rispetto alla discarica scoperta di recente nel centro cittadino – circa 150 metri quadrati – ospitava anche un camioncino abbandonato. Grazie all’intervento dei Carabinieri, l’intera zona è stata sottoposta a sequestro, interrompendo l’accumulo incontrollato di materiali potenzialmente pericolosi.

Le indagini per risalire al proprietario del terreno e del veicolo sono tuttora in corso. Gli investigatori puntano a identificare chi ha consentito che nell’area si accumulasse una quantità così rilevante di rifiuti che rappresenta una minaccia per la salute pubblica e per l’ambiente di San Ferdinando.