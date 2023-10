Scontro tra un’auto e un furgone che trasporta bombole di gas medicinale, due feriti

CROTONE – L’incidente stradale si è verificato ieri sera sulla strada Statale 106 jonica in località Poggio Pudano, uscita sud, a Crotone. L’intervento dei vigili del fuoco intorno alle ore 20:30. All’arrivo sul posto vi erano due mezzi coinvolti, una Fiat Grande Punto ed un furgone Ducato che trasportava bombole di gas medicinale, recipienti di etanolo e aria compressa. Oltre alla squadra ordinaria sul posto anche unità del nucleo VF NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico).

I conducenti di entrambi i mezzi sono stati presi in consegna dai sanitari del 118. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei mezzi visto la fuoriuscita del liquido altamente infiammabile, e della zona circostante. Sul posto per i rilievi del caso polizia stradale e carabinieri.