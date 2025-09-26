Scontro tra un’auto e un camion nella galleria Tirolello: giovane conducente estratta dai Vigili del Fuoco

- Advertisement -

CATANZARO – Violento incidente nella galleria Tirolello, sulla SS106 Var/A in direzione Reggio Calabria, questa mattina. I mezzi coinvolti sono una Toyota Yaris e un camion. Immediato l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre la giovane conducente dell’auto, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo a seguito dell’impatto. La donna, era cosciente ma presentava ferite ed è stata trasferita in ospedale dopo le prime cure sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti, per evitare ulteriori rischi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, per i rilievi e gli adempimenti di competenza, e il personale Anas, impegnato nel ripristino delle normali condizioni di sicurezza stradale. L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità lungo il tratto interessato.