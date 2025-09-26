HomeCalabria

Scontro tra un’auto e un camion nella galleria Tirolello: giovane conducente estratta dai Vigili del Fuoco

L’incidente lungo la SS106 Var/A. Una donna alla guida della Toyota Yaris è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata soccorsa dal 118. Traffico rallentato e disagi alla viabilità

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Violento incidente nella galleria Tirolello, sulla SS106 Var/A in direzione Reggio Calabria, questa mattina. I mezzi coinvolti sono una Toyota Yaris e un camion. Immediato l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre la giovane conducente dell’auto, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo a seguito dell’impatto. La donna, era cosciente ma presentava ferite ed è stata trasferita in ospedale dopo le prime cure sul posto.

incidente galleria ss 106 var A 02

I Vigili del Fuoco hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti, per evitare ulteriori rischi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, per i rilievi e gli adempimenti di competenza, e il personale Anas, impegnato nel ripristino delle normali condizioni di sicurezza stradale. L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità lungo il tratto interessato.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

buffone tavernise occhiuto

Reddito di merito? M5S attacca Occhiuto: «premia la fedeltà politica, non il talento. Il...

Calabria
COSENZA – Dove finisce il merito e dove comincia la fedeltà politica? È la domanda che si pongono Davide Tavernise e Veronica Buffone, esponenti...
Palazzo dei Bruzi Comune di Cosenza

Comunicazione a peso d’oro, bufera sul Comune di Cosenza «170mila euro per propagandare un’amministrazione...

Area Urbana
COSENZA - Esplode la polemica al Comune di Cosenza dopo l’approvazione della delibera di Giunta n. 131 del 6 agosto 2025, con cui l’Amministrazione...
polizia

Nascondevano l’hashish in un B&B del centro, due minorenni arrestati per spaccio

Calabria
CROTONE - A soli 17 anni avevano messo in piedi una piazza di spaccio. Due minorenni sono stati arrestati a Crotone dalla Squadra Volante...
rende rifiuti post manna 01

Rende tra sporcizia e abbandono, l’ex sindaco Manna attacca Principe «basta scaricabarile»

Area Urbana
RENDE - Duro affondo dell’ex sindaco Marcello Manna che dai social lancia un attacco diretto al suo successore, Sandro Principe. Il motivo è legato...
guglielmo gualtieri 01

L’ultimo saluto a Guglielmo Gualtieri, oggi a Rende i funerali del 40enne

Area Urbana
RENDE - Si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 16.15, nella chiesa della Beata Vergine di Lourdes, a Roges di Rende, i funerali di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37458Area Urbana22572Provincia19938Italia8043Sport3882Tirreno2976Università1476
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

buffone tavernise occhiuto
Calabria

Reddito di merito? M5S attacca Occhiuto: «premia la fedeltà politica, non...

COSENZA – Dove finisce il merito e dove comincia la fedeltà politica? È la domanda che si pongono Davide Tavernise e Veronica Buffone, esponenti...
polizia
Calabria

Nascondevano l’hashish in un B&B del centro, due minorenni arrestati per...

CROTONE - A soli 17 anni avevano messo in piedi una piazza di spaccio. Due minorenni sono stati arrestati a Crotone dalla Squadra Volante...
rende rifiuti post manna 01
Area Urbana

Rende tra sporcizia e abbandono, l’ex sindaco Manna attacca Principe «basta...

RENDE - Duro affondo dell’ex sindaco Marcello Manna che dai social lancia un attacco diretto al suo successore, Sandro Principe. Il motivo è legato...
guglielmo gualtieri 01
Area Urbana

L’ultimo saluto a Guglielmo Gualtieri, oggi a Rende i funerali del...

RENDE - Si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 16.15, nella chiesa della Beata Vergine di Lourdes, a Roges di Rende, i funerali di...
piantagione guardia finanza marijuana
Calabria

Maxi piantagione di marijuana: sequestrate oltre 1300 piante per un valore...

TIRIOLO (CZ) - Vaste piantagioni di canapa indiana nei territori rurali dei comuni di Tiriolo e Settingiano nel Catanzarese. A scoprirle i finanzieri di...
Area Urbana

Cosenza, «Pace per Gaza»: decine di fiaccole accese, bandiere colorate e...

COSENZA – Un corteo silenzioso, composto da decine di fedeli, si è mosso ieri dalla Chiesa del Carmine alla Chiesa di San Nicola per...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA