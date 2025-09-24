Scontro tra due pullman sulla Statale 106: a bordo circa 100 passeggeri, in gran parte studenti

- Advertisement -

SIMERI CRICHI (CZ) – Mattinata di paura sulla Strada Statale 106 Jonica, nel comune di Simeri Crichi, nel Catanzarese, dove si è verificato un incidente stradale tra due autobus con a bordo circa cento passeggeri, per lo più studenti. L’impatto ha provocato ferite lievi e contusioni a diversi ragazzi, immediatamente presi in carico dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con tre ambulanze.

L’intervento è stato coordinato dalla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’intera area. Sul posto presenti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti di competenza.

Il traffico sulla statale, nel tratto interessato dall’incidente, è stato regolato a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Restano da chiarire le cause dello scontro. Nessuno dei feriti risulta in gravi condizioni.