HomeCalabria

Scontro tra due pullman sulla Statale 106: a bordo circa 100 passeggeri, in gran parte studenti

Attimi di paura per un centinaio di passeggeri, per lo più studenti, coinvolti nello scontro tra due pullman. Alcuni hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SIMERI CRICHI (CZ) – Mattinata di paura sulla Strada Statale 106 Jonica, nel comune di Simeri Crichi, nel Catanzarese, dove si è verificato un incidente stradale tra due autobus con a bordo circa cento passeggeri, per lo più studenti. L’impatto ha provocato ferite lievi e contusioni a diversi ragazzi, immediatamente presi in carico dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con tre ambulanze.

L’intervento è stato coordinato dalla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’intera area. Sul posto  presenti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti di competenza.

Il traffico sulla statale, nel tratto interessato dall’incidente, è stato regolato a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Restano da chiarire le cause dello scontro. Nessuno dei feriti risulta in gravi condizioni.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

pronto soccorso entrata generico

Diritti negati ai medici dei Pronto Soccorso di Catanzaro, Cosenza e Reggio: la CISL...

Calabria
COSENZA - È fissata per il 26 settembre, davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, l’udienza sul ricorso promosso dalla CISL Medici,...
guardia finanza casamonica sequestro

Sequestrati beni a soggetti vicini al clan Casamonica: operazione tra Roma e Lamezia Terme

Calabria
LAMEZIA TERME - La Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con lo SCICO, il Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e...
disabile carrozzina aeroporto generico

Negato l’imbarco a Valentina, disabile di 25 anni: CNDDU chiede l’intervento delle autorità

Italia
MILANO - Era stata selezionata per partecipare a “Keep Driven”, un progetto europeo rivolto a giovani con disabilità che prevede una serie di incontri...

Concorso esterno con la ‘ndrangheta: nuova condanna a 14 anni per l’ex parlamentare Giancarlo...

Calabria
PALMI (RC) - Seconda pesante condanna in primo grado per Giancarlo Pittelli, noto penalista calabrese ed ex senatore di Forza Italia, accusato di aver...
Studentessa computer appunti

Università Pegaso: l’ateneo digitale con 93 corsi di laurea è a Cosenza con il...

Area Urbana
COSENZA - L'Università Pegaso è un ateneo digitale riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca sin dal 2006. In un mondo che corre sempre più...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37443Area Urbana22548Provincia19928Italia8040Sport3878Tirreno2972Università1474
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

pronto soccorso entrata generico
Calabria

Diritti negati ai medici dei Pronto Soccorso di Catanzaro, Cosenza e...

COSENZA - È fissata per il 26 settembre, davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, l’udienza sul ricorso promosso dalla CISL Medici,...
guardia finanza casamonica sequestro
Calabria

Sequestrati beni a soggetti vicini al clan Casamonica: operazione tra Roma...

LAMEZIA TERME - La Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con lo SCICO, il Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e...
disabile carrozzina aeroporto generico
Italia

Negato l’imbarco a Valentina, disabile di 25 anni: CNDDU chiede l’intervento...

MILANO - Era stata selezionata per partecipare a “Keep Driven”, un progetto europeo rivolto a giovani con disabilità che prevede una serie di incontri...
Calabria

Concorso esterno con la ‘ndrangheta: nuova condanna a 14 anni per...

PALMI (RC) - Seconda pesante condanna in primo grado per Giancarlo Pittelli, noto penalista calabrese ed ex senatore di Forza Italia, accusato di aver...
devastazione guerra
Area Urbana

Solidarietà per Gaza, raccolta fondi della Cisl per gli aiuti umanitari...

COSENZA - "Siamo tutti chiamati a fermarci, riflettere e agire per la pace. Per questo, come CISL di Cosenza, aderiamo con convinzione all'iniziativa organizzata...
nicola fratoianni
Area Urbana

Elezioni Regionali, Fratoianni a Cosenza per sostenere Tridico e i candidati...

COSENZA - Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, sarà a Cosenza giovedì 25 settembre, per una giornata di incontri e appuntamenti pubblici...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA