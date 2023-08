Scontro tra due auto, una si ribalta: il bilancio è di due feriti

SATRIANO MARINA (CZ) – Due persone sono rimaste ferite ieri sera in un incidente stradale che si è verificato a Satriano Marina su viale Europa per un incidente stradale che ha coinvolto una Wolkswagen Golf e una Fiat Panda. Quest’ultima in seguito all’impatto si è ribaltata.

I feriti sono stati trasportati in ospedale. Si tratta della giovane conducente della Golf e di una donna rimasta incastrata nell’abitacolo della Panda da cui è stata estratta con l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Soverato, sul posto anche per mettere in sicurezza le vetture e il sito. Illesa una terza persona che si trovava su uno dei due mezzi.

Intervenuto anche il personale sanitario del Suem 118 che hanno provveduto al soccorso e al successivo trasporto in ospedale dei feriti e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.