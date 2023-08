Scontro tra auto e moto, in gravi condizioni un centauro 59enne ricoverato al Gom

REGGIO CALABRIA – Grave incidente stradale ieri pomeriggio a Reggio Calabria, località Bocale, dove, un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito. Secondo cause in corso di accertamento, lo schianto frontale tra una moto ed un auto avrebbe fatto sbalzare violentemente l’uomo sull’asfalto. Il 59enne è stato trasportato al Gom (Grande Ospedale Metropolitano) di Reggio Calabria dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente. I veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro e sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini in corso.

