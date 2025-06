Scontro sulla Statale 106 tra un furgone Iveco e una Fiat Stilo. Ferito il conducente dell’auto

- Advertisement -

SELLIA MARINA (CZ) – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:15, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per un incidente avvenuto sulla Strada Statale 106. Per cause in corso di accertamento due veicoli, un furgone Iveco Daily e una vettura Fiat Stilo si sono scontrati, in prossimità della rotonda di località Ruggero nel comune di Sellia Marina nel catanzarese.

Complessivamente quattro le persone coinvolte, tre occupanti del furgone e il conducente della Fiat Stilo. Solo quest’ultimo ha riportato ferite (fortunatamente lievi) ed è stato prontamente affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118, per il primo soccorso e il successivo trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza dell’area e dei mezzi incidentati, in attesa dell’arrivo del soccorso stradale per la rimozione dei veicoli e il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale. Presenti sul luogo anche i Carabinieri, per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. L’incidente ha inevitabilmente causato alcuni disagi alla viabilità lungo la Statale 106.