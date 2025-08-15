HomeCalabria

Scontro frontale tra un’auto e una moto sulla Statale 18. Gravissimo un 19enne

Ad avere la peggio dallo scontro il motociclista che che si trova ricoverato a Catanzaro in gravissime condizioni e in prognosi riservata

M.G.
GIZZERIA (CZ) – Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Gizzeria sulla Statale 18  “Tirrena Inferiore”. Per cause in corso di accertamento di è verificato un un impatto frontale tra una moto Ducati guidata da un ragazzo di 19 anni ed un’Alfa. Ad avere la peggio il giovane motociclista soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Catanzaro in gravissime condizioni. Il giovane, che si trova in prognosi riservata, ha riportato un’emorragia cerebrale e gravi lesione in altre parti del corpo.

Da una prima ricostruzione, l’auto era appena uscita da un’area di parcheggio quando si è scontrata con la moto che proveniva da Falerna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane e lo hanno poi trasportato in ospedale. L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti lungo il tratto della statale tirrenica.

