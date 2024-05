Scontro frontale sulla Provinciale 63, un ferito trasportato in ospedale

CROTONE – Incidente stradale sulla Provinciale 63 del Petilino in provincia di Crotone: il bilancio è di un ferito. Sul posto i vigli del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, vi sarebbe stato uno scontro frontale tra un furgone con una persona ed una fiat Punto anche questa con il solo conducente: uno dei due autisti è stato portato in ospedale dai sanitari del 118 giunti sul posto, l’altro è rimasto fortunatamente illeso. L’intervento dei vigili del fuoco ha rimesso in sicurezza i mezzi, dai quali dopo il forte urto perdevano liquidi dal motore, e la zona circostante: sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri.

