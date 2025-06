Scontri durante una partita di calcio: denunciati due tifosi per danneggiamento aggravato

- Advertisement -

ROSARNO (RC) – Due tifosi della Virtus Rosarno sono stati denunciati dai Carabinieri della Tenenza di Rosarno per danneggiamento aggravato a seguito di disordini verificatisi nelle scorse settimane. I fatti sono avvenuti durante la partita di calcio disputata tra l’A.S.D. Virtus Rosarno e la U.S. Gioiosa Jonica 1960 lo scorso 4 aprile 2025 presso lo stadio della cittadina reggina.

La gara, tenutasi presso lo stadio comunale di Rosarno e conclusasi con un pareggio, era cruciale per la promozione nel campionato di Eccellenza. Il risultato evidentemente non gradito da parte della tifoseria locale presente con circa 450 unità, ha scatenato i disordini. Al termine del match, infatti, alcuni supporter della Virtus Rosarno hanno tentato più volte di entrare in contatto con i tifosi della squadra avversaria invadendo il settore a loro riservato. Conseguenze peggiori sono state evitate solo grazie all’intervento dei militari dell’Arma presenti.

Virtus Rosarno: danni al pullman dei giocatori ospiti

La squadra ospite ha potuto raggiungere il pullman sociale senza conseguenze solo grazie alla predisposizione di un cordone di sicurezza. Tuttavia, in un secondo momento, il mezzo che trasportava i giocatori ospiti è stato raggiunto dai tifosi della Virtus Rosarno che ne hanno fatto il loro bersaglio. Diversi gli atti vandalici ai danni del pullman: danneggiato lo specchietto retrovisore ed il parabrezza.

I presunti responsabili, già noti alle Forze dell’Ordine per via di precedenti penali e di polizia, sono stati identificati a seguito di una indagine investigativa che non si è ancora conclusa. Nei loro confronti, oltre alle denuncia in stato di libertà, è stata avanzata una proposta di emissione di provvedimento di DASPO.