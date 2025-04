Scontri dopo una partita di calcio. Arrestato un 38enne, segnalate 10 persone

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di San Gregorio d’Ippona il quale, nel corso di alcuni disordini verificatisi durante l’incontro di calcio tra l’ASD San Costantino e la ASD Francica, valido per il campionato di 2^ Categoria, ha opposto resistenza ai militari che erano intervenuti per calmare gli animi dopo che, al termine dell’incontro (sino a quel momento svoltosi regolarmente), si erano surriscaldati sia in campo che sugli spalti.

Nell’occasione, i militari i quali sono stati supportati da una pattuglia della Questura di Vibo Valentia, hanno identificato 10 persone che hanno contribuito all’esasperazione.

Le 10 persone identificate sono state segnalate alla Questura, competente per l’eventuale emissione del DASPO nei loro confronti.