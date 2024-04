Scomparso un 17enne, l’appello disperato della mamma: «aiutatemi a ritrovare mio figlio»

LAMEZIA TERME – Si è allontanato dalla propria abitazione, nel quartiere Nicastro di Lamezia Terme, un paio di giorni fa, da quando di Donato, un 17enne, si sono perse le tracce. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Attraverso un appello pubblicato sui social, la madre comunica che, secondo le ricerche, stanotte alle 2 il suo telefono cellulare è stato localizzato a Crotone.

«Chiedo a tutti un prezioso aiuto per ritrovare il mio amato figlio Donato, di 17 anni, che si è allontanato da casa nella mattinata del 21/04/2024 e non è più rientrato. È alto circa 175 cm, ha i capelli biondo scuro, occhi verdi, corporatura esile e porta un paio di occhiali in celluloide da vista. Al momento della sua scomparsa indossava un giubbotto verde fluo. Chiedo a chiunque possa averlo visto o possa avere informazioni di contattare immediatamente le autorità competenti. Vi prego di condividere questo appello e di aiutarmi a diffondere la notizia il più possibile. Con il vostro aiuto, spero di poter riabbracciare presto mio figlio. Grazie di cuore per qualsiasi aiuto potrete fornire».