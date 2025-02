Scomparso da 12 anni, l’ennesimo appello della famiglia che non perde la speranza «chi sa qualcosa, parli»

- Advertisement -

SERRA SAN BRUNO (VV) – Massimo Lampasi, 25 anni, disoccupato, residente a Serra San Bruno era da quattro mesi diventato padre di una bambina. Domenica 24 febbraio del 2013, alle 18:30, uscì di casa dicendo alla compagna che andava a comprare le sigarette. Il suo cellulare lo lasciò a casa, perchè sarebbe rientrato da lì a poco. E invece, sono trascorsi 12 anni ma di Massimo, non ci sono state più notizie. I familiari e gli amici ieri, hanno ricordato il giorno in cui sparì nel nulla.

Oggi avrebbe 36 anni e nel corso del tempo, a nulla sono valse le ricerche portate avanti dagli investigatori e dai familiari. Del suo caso si è occupata anche la trasmissione “Chi l’ha Visto?” che aveva fornito, oltre alla sua foto, anche un identikit. Massimo infatti, alto 1.65 mt, capelli e occhi castani, indossava al momento della scomparsa giubbotto nero, una maglietta con la scritta “Hollywood” e pantaloni neri. Tra i segni particolari, un tatuaggio raffigurante San Michele sul braccio sinistro.

Ma la speranza è ancora viva e proprio in occasione del dodicesimo anniversario la sorella Antonella ha inteso lanciare l’ennesimo appello: «Aiutatemi a trovare mio fratello. Chi sa qualcosa, parli!». Nonostante il tempo trascorso infatti, la rassegnazione non sembra prevalere e, se fosse accaduto qualcosa di tragico a Massimo, la famiglia vorrebbe avere almeno la possibilità di avere un corpo e un luogo in cui poterlo piangere e ricordare. Un giovane descritto da tutti come benvoluto, amato, rispettato. La sorella, la famiglia e gli amici vorrebbero solo avere una risposta al fine di capire se il suo allontanamento, 12 anni fa, sia stato spontaneo o forzato.