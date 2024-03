L’appello social del marito

“Mia moglie al momento è stata dichiarata dispersa”. Esordisce così, in un post su Facebook, il marito di Tiziana Iaria, preoccupato per il destino della moglie. “Le forze dell’ordine hanno mobilitato tutta la task force per la ricerca senza escludere nessuna probabilità. Io credo un rapimento, ma non possiamo esserne certi. Ringrazio tutti coloro che si stanno adoperando per fare girare la notizia. Tiziana in questi anni, ha aiutato e sostenuto decine di donne vittime di violenza, nonostante le minacce di morte, non si è fermata, né impaurita continuando a sostenere tutti coloro che hanno subito violenza. Spero tanto che il tutto si risolva al meglio”.