Scomparsa dal 18 ottobre, non si fermano le ricerche della 74enne Verka Stosic

La donna si era allontanata da casa la mattina del 18 ottobre, senza cellulare e documenti, e non vi ha fatto più ritorno. Operatori e tecnici appartenenti alle Stazioni Alpine Aspromonte e Catanzaro hanno battuto le aree boschive e di macchia mediterranea che partono dall’abitazione della 74enne fino ai costoni che scendono alla fiumara Amusa. In ricerca anche una Unità Cinofila di Ricerca in Superficie (UCRS) del CNSAS Calabria. Purtroppo, tutte le battute di ricerca hanno dato esito negativo. Impegnati nelle ricerche anche i Carabinieri delle Stazioni di Caulonia, Placanica e Marina di Gioiosa, Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e Monasterace, volontari della Protezione Civile di Caulonia. Chiunque dovesse avvistarla è pregato di contattare subito le autorità competenti.