HomeCalabria

Scommesse illegali anche a distanza, blitz della Polizia: quattro misure cautelari e sequestri

E' in corso dalle prime ore di oggi un'operazione di polizia contro le scommesse illegali. In esecuzione anche diverse misure cautelari

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CROTONE – Gli agenti della Polizia di Stato di Crotone hanno dato esecuzione questa mattina, ad un’ordinanza applicativa di misure coercitive personali e contestuale decreto di sequestro preventivo, nei confronti di 4 soggetti, gravemente indiziati di svolgere, in concorso tra loro, un’attività organizzata di accettazione, raccolta anche telefonica telematica, di scommesse sportive per conto di allibratori esteri privi di concessione, autorizzazione o licenza nella provincia di Crotone.

Raccolta di scommesse anche a distanza

Le indagini avviate nel 2024 e supportate da complesse attività tecniche, escussione a sommarie informazioni testimoniali, analisi della documentazione amministrativa, analisi delle copie forensi di computer sequestrati all’interno di alcune agenzie di scommesse, nonché dai controlli amministrativi effettuati, hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari circa l’esistenza un gruppo di soggetti che si occupava della raccolta di scommesse sportive, anche a distanza, per conto di allibratori esteri non autorizzati, mediante la messa a disposizione di siti deputati alla raccolta di scommesse sportive, tutti riportati nell’elenco di siti di gioco inibiti.

In particolare gli indagati, alcuni dei quali sono risultati essere titolari anche di attività di scommesse autorizzate, di cui si sono serviti per realizzare la descritta attività delittuosa, assumevano un ruolo attivo nella attività di raccolta o accettazione delle scommesse sportive, occupandosi in prima persona della raccolta del gioco a distanza e mettendo a disposizione siti e conti di gioco collegati a numerosi avventori, in alcuni casi ignari dell’illiceità di tale attività. Nel corso delle indagini è anche emerso come il gruppo si servisse di un centro scommesse facente parte di una società riferibile a due degli odierni arrestati, atteso che presso tale centro venivano raccolte scommesse per conto di allibratori esteri non autorizzati, venivano effettuate ricariche e riscosse vincite in denaro. Per tale motivo il provvedimento giudiziale dispone anche il sequestro preventivo della società e dei beni aziendali ad essa riferibili.

L’attività svolta dalla Polizia di Stato si inquadra in un più complesso piano articolato di contrasto al gioco nel quale diversi avventori ricadono nell’abitualità tanto da essere considerati “ludopatici” e vittime di una rete di soggetti disposti a concedere somme di denaro a tasso usuraio. Sono attualmente in corso ulteriori e specifiche attività di controllo sui centri scommesse cittadini.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Mandatoriccio: giovane accoltellato in un complesso turistico, arrestati padre e figlio

Ionio
MANDATORICCIO (CS) - Dopo un’articolata attività di indagine i carabinieri di Corigliano Rossano, con il coordinamento dalla Procura di Castrovillari, hanno applicato una misura...

Anni di violenze sulla compagna: arrestato 33enne dopo l’ennesima aggressione davanti ai figli

Calabria
BORGIA (CZ) - È finito con un arresto l’incubo di una donna di Borgia, vittima per anni di maltrattamenti da parte del compagno convivente....

Cosenza: celebrato nella Parrocchia di Sant’Aniello il patrono della Guardia di Finanza

Area Urbana
COSENZA - Si è svolta nella mattinata di ieri, presso la Parrocchia di Sant’Aniello Abate di Cosenza, la celebrazione della Santa Messa in onore...
teresa merante

Salta il concerto di Teresa Merante a Decollatura: la sindaca annulla, la cantante annuncia...

Calabria
DECOLLATURA (CZ) - E' accaduto di nuovo. Dopo il caso dello scorso luglio relativamente alla piazza di Bivona, il sindaco di Decollatura, Raffaella Perri,...
Genocidio di Gaza

Cosenza, si mobilita contro il genocidio a Gaza, in 5.000 sfilano pacificamente per le...

Area Urbana
COSENZA - Anche Cosenza si è fermata nel giorno dello sciopero nazionale per Gaza, con circa 5.000 manifestanti provenienti da tutta la regione. La...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37431Area Urbana22537Provincia19925Italia8039Sport3878Tirreno2969Università1473
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Ionio

Mandatoriccio: giovane accoltellato in un complesso turistico, arrestati padre e figlio

MANDATORICCIO (CS) - Dopo un’articolata attività di indagine i carabinieri di Corigliano Rossano, con il coordinamento dalla Procura di Castrovillari, hanno applicato una misura...
Calabria

Anni di violenze sulla compagna: arrestato 33enne dopo l’ennesima aggressione davanti...

BORGIA (CZ) - È finito con un arresto l’incubo di una donna di Borgia, vittima per anni di maltrattamenti da parte del compagno convivente....
Area Urbana

Cosenza: celebrato nella Parrocchia di Sant’Aniello il patrono della Guardia di...

COSENZA - Si è svolta nella mattinata di ieri, presso la Parrocchia di Sant’Aniello Abate di Cosenza, la celebrazione della Santa Messa in onore...
teresa merante
Calabria

Salta il concerto di Teresa Merante a Decollatura: la sindaca annulla,...

DECOLLATURA (CZ) - E' accaduto di nuovo. Dopo il caso dello scorso luglio relativamente alla piazza di Bivona, il sindaco di Decollatura, Raffaella Perri,...
paesaggio montagna generico
Calabria

Rapporto Montagne, parte da Maierà il tour di Uncem e Legambiente....

MAIERA' (CS) - Oggi alle 17 a Maierà il primo di una serie di incontri promosso da Uncem e Legambiente verso le elezioni regionali...
Carabinieri Ros
Calabria

Blitz “Res Tauro” dei carabinieri del Ros: 26 misure cautelari contro...

REGGIO CALABRIA - I miliari del Raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti in varie località...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA