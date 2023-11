Scivolano in un canalone dopo aver impattato contro un grosso cinghiale: due feriti

SERSALE (CZ) – Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata sulla SS106 in località Borda nel comune di Sersale per incidente stradale. Nello specifico è stata coinvolta una Peugeot 208 che transitando in direzione di Crotone ha impattato violentemente contro un cinghiale di grossa taglia.

A bordo della vettura il conducente ed un passeggero che hanno abbandonato il mezzo e nell’intento di mettersi in una zona sicura a bordo strada, in attesa dei soccorsi, sono scivolati all’interno di un canalone per la raccolta delle acque meteoriche adiacente la carreggiata. I due malcapitati, sono stati recuperati dai vigili del fuoco ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Sul posto carabinieri e veterinario per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità.