Sciopero treni in Calabria 21 e 22 settembre 2025: orari, collegamenti garantiti e fasce d’emergenza

Due giorni di sciopero dei treni coinvolgono anche la Calabria. Lo stop nazionale riguarda il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord: treni fermi dalle ore 21 di domenica 21 settembre alle ore 21 di lunedì 22 settembre 2025.

L’elenco completo dei servizi garantiti in Italia è consultabile sull’orario ufficiale di Trenitalia, con tanto di treni che riguardano le tratte in Calabria. In ogni caso l’agitazione sindacale potrebbe causare modifiche al servizio prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero in programma fra domenica 21 e lunedì 22.

Sciopero treni in Calabria 21 e 22 settembre 2025, cosa bisogna sapere

I passeggeri che vogliono rinunciare al viaggio possono fare richiesta di rimborso già a partire dalla dichiarazione di sciopero.

Fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

Fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Per tutte le informazioni sullo sciopero dei treni che coinvolge anche la Calabria si può “consultare l’app di Trenitalia, nel caso specifico sulla sezione Infomobilità, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti“, si legge in una nota ufficiale.

Corse e fasce d’emergenza in Calabria

I servizi minimi garantiti in Calabria, nel caso specifico le cosiddette fasce d’emergenza, sono generalmente 6-9 e 18-21 (giorni feriali). Durante i giorni festivi, invece, si seguono le fasce 7-10 e 18-21.

Trenitalia precisa che i “servizi minimi garantiti per legge sono individuati per numero di treno e orario effettivo di partenza”. Non si tratta dell’unico sciopero organizzato di recente: l’ultimo risale allo scorso 8 settembre.

Treni garantiti in Calabria (giorni festivi)

Ecco l’elenco completo dei treni garantiti durante i giorni festivi in Calabria, così come riportato sul sito di Trenitalia. Si ricorda che lo sciopero inizierà alle ore 21 di domenica 21 settembre e terminerà alle ore 21 di lunedì 22 settembre 2025.

🚆 Mattina

REG 6042 – Cosenza 05:25 → Crotone (partenza potrebbe slittare alle 07:00)

REG 6274 – Reggio Calabria C.le 06:08 → Catanzaro Lido (possibile partenza 07:00)

REG 6180 – Cosenza 06:23 → Reggio Calabria C.le (possibile partenza 07:00)

REG 5540 – Reggio Calabria C.le 06:55 → Cosenza (possibile partenza 07:00)

REG 6048 – Crotone 07:30 → Cosenza

REG 5527 – Catanzaro Lido 07:34 → Reggio Calabria C.le

REG 5474 – Reggio Calabria C.le 07:34 → Lamezia T. C.le

REG 5523 – Lamezia T. C.le 07:37 → Reggio Calabria C.le

REG 21776 – Reggio Calabria C.le 07:40 → Melito P.S.

REG 21564 – Catanzaro Lido 08:29 → Lamezia T. C.le

REG 22225 – Melito P.S. 08:30 → Reggio Calabria C.le

REG 21563 – Lamezia T. C.le 08:40 → Catanzaro Lido

🚆 Pomeriggio/Sera

REG 6265 – Catanzaro Lido 16:35 → Reggio Calabria C.le (possibile partenza 18:00)

REG 6044 – Cosenza 17:13 → Crotone (possibile partenza 18:00)

REG 5518 – Reggio Calabria C.le 17:35 → Lamezia T. C.le (possibile partenza 18:00)

REG 22029 – Lamezia T. C.le 17:39 → Reggio Calabria C.le (possibile partenza 18:00)

REG 21591 – Lamezia T. C.le 17:40 → Catanzaro Lido (possibile partenza 18:00)

REG 5690 – Cosenza 17:53 → Sapri (possibile partenza 18:00)

REG 5674 – Reggio Calabria C.le 17:58 → Cosenza (possibile partenza 18:00)

REG 6832 – Reggio Calabria C.le 18:15 → Catanzaro Lido

REG 6182 – Cosenza 18:23 → Reggio Calabria C.le

REG 22388 – Reggio Calabria C.le 19:00 → Melito P.S.

REG 6052 – Crotone 19:30 → Cosenza

REG 21590 – Catanzaro Lido 19:38 → Lamezia T. C.le

REG 22265 – Melito P.S. 20:00 → Reggio Calabria C.le

REG 5599 – Sapri 20:02 → Cosenza

Treni e orari garantiti in Calabria (giorni feriali)

Questi sono invece i treni garantiti in Calabria durante i giorni feriali (come lunedì 22 settembre 2025).

🚆Linea Catanzaro Lido – Lamezia Terme

21667 Catanzaro Lido 06:28 → Lamezia Terme C.le

21922 Catanzaro Lido 07:35 → Lamezia Terme C.le

21588 Catanzaro Lido 17:38 → Lamezia Terme C.le

94954 Catanzaro Lido 18:32 → Lamezia Terme C.le

21895 Lamezia Terme C.le 06:40 → Catanzaro Lido

21665 Lamezia Terme C.le 07:40 → Catanzaro Lido

21563 Lamezia Terme C.le 08:40 → Catanzaro Lido

21591 Lamezia Terme C.le 17:40 → Catanzaro Lido

22161 Lamezia Terme C.le 18:40 → Catanzaro Lido

22165 Lamezia Terme C.le 19:40 → Catanzaro Lido

🚆 Linea Cosenza – Paola/Sapri/Reggio Calabria

5594 Cosenza 06:10 → Sapri

5594 Cosenza 06:15 → Sapri

5676 Cosenza 16:53 → Sapri

5558 Cosenza 17:23 → Reggio Cal. C.le

6182 Cosenza 18:23 → Reggio Cal. C.le

5574 Cosenza 18:23 → Reggio Cal. C.le

5550 Reggio Cal. C.le 05:00 → Cosenza

5548 Reggio Cal. C.le 05:55 → Cosenza

6184 Reggio Cal. C.le 06:55 → Cosenza

22680 Reggio Cal. C.le 15:58 → Cosenza

5674 Reggio Cal. C.le 17:58 → Cosenza

5591 Sapri 06:22 → Cosenza

5595 Sapri 17:21 → Cosenza

🚆 Linea Cosenza – Sibari

12864 Cosenza 07:16 → Sibari

94978 Cosenza 08:12 → Sibari

12872 Cosenza 17:39 → Sibari

94992 Cosenza 19:12 → Sibari

94965 Sibari 05:54 → Cosenza

12883 Sibari 06:40 → Cosenza

94979 Sibari 17:03 → Cosenza

12915 Sibari 17:32 → Cosenza

6050 Sibari 19:32 → Cosenza

🚆 Linea Metaponto – Reggio Calabria C.le

5525 Catanzaro Lido 05:30 → Reggio Cal. C.le

5535 Catanzaro Lido 18:30 → Reggio Cal. C.le

94964 Crotone 06:26 → Sibari

94974 Crotone 18:30 → Sibari

21909 Melito di Porto Salvo 06:30 → Villa S. Giovanni

21675 Melito di Porto Salvo 07:08 → Reggio Cal. C.le

22265 Melito di Porto Salvo 20:00 → Reggio Cal. C.le

12935 Melito di Porto Salvo 20:00 → Reggio Cal. C.le

5526 Reggio Cal. C.le 05:00 → Catanzaro Lido

22264 Reggio Cal. C.le 06:18 → Melito di Porto Salvo

5528 Reggio Cal. C.le 07:00 → Roccella Jonica

5528 Reggio Cal. C.le 07:08 → Roccella Jonica

5686 Reggio Cal. C.le 07:08 → Roccella Jonica

5536 Reggio Cal. C.le 17:08 → Catanzaro Lido

5634 Reggio Cal. C.le 17:08 → Catanzaro Lido

21600 Reggio Cal. C.le 18:07 → Roccella Jonica

22268 Reggio Cal. C.le 19:00 → Melito di Porto Salvo

22388 Reggio Cal. C.le 19:00 → Melito di Porto Salvo

21593 Roccella Jonica 05:35 → Reggio Cal. C.le

21595 Roccella Jonica 06:25 → Reggio Cal. C.le

21595 Roccella Jonica 06:43 → Reggio Cal. C.le

22163 Roccella Jonica 16:25 → Reggio Cal. C.le

21601 Roccella Jonica 16:50 → Reggio Cal. C.le

21603 Roccella Jonica 17:32 → Reggio Cal. C.le

6040 Sibari 06:41 → Crotone

6046 Sibari 19:38 → Crotone

🚆 Linea Reggio Calabria C.le – Sapri

5642 Cosenza 05:23 → Reggio Cal. C.le

5594 Cosenza 06:10 → Sapri

5594 Cosenza 06:15 → Sapri

6846 Cosenza 06:23 → Reggio Cal. C.le

5652 Cosenza 16:53 → Sapri

5676 Cosenza 16:53 → Sapri

5558 Cosenza 17:23 → Reggio Cal. C.le

6182 Cosenza 18:23 → Reggio Cal. C.le

5574 Cosenza 18:23 → Reggio Cal. C.le

5473 Lamezia Terme C.le 06:37 → Reggio Cal. C.le

5485 Lamezia Terme C.le 17:37 → Reggio Cal. C.le

22029 Lamezia Terme C.le 17:39 → Reggio Cal. C.le

5485 Lamezia Terme C.le 17:41 → Reggio Cal. C.le

5653 Lamezia Terme C.le 18:37 → Reggio Cal. C.le

21909 Melito di Porto Salvo 06:30 → Villa S. Giovanni

5550 Reggio Cal. C.le 05:00 → Cosenza

5472 Reggio Cal. C.le 05:28 → Lamezia Terme C.le

5472 Reggio Cal. C.le 05:35 → Lamezia Terme C.le

5548 Reggio Cal. C.le 05:55 → Cosenza

5504 Reggio Cal. C.le 06:26 → Lamezia Terme C.le

6184 Reggio Cal. C.le 06:55 → Cosenza

22680 Reggio Cal. C.le 15:58 → Cosenza

5518 Reggio Cal. C.le 17:35 → Lamezia Terme C.le

5674 Reggio Cal. C.le 17:58 → Cosenza

5486 Reggio Cal. C.le 18:35 → Lamezia Terme C.le

5486 Reggio Cal. C.le 18:38 → Lamezia Terme C.le

22039 Reggio Cal. C.le 19:18 → Villa S. Giovanni

5591 Sapri 06:22 → Cosenza

5595 Sapri 17:21 → Cosenza

21917 Villa S. Giovanni 08:08 → Reggio Cal. C.le

21965 Villa S. Giovanni 20:13 → Reggio Cal. C.le

In caso di sciopero – per quanto riguarda i treni a media e lunga percorrenza – si consiglia di consultare il link, così da essere informati sulla situazione in Calabria (e non solo).