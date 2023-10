Scioglimento cooperative inattive, Nola «passo importante per la trasparenza»

CATANAZRO – «Un passo importante per la trasparenza e la lotta alla falsa cooperazione». E’ il commento del presidente di Confcooperative Calabria, Camillo Nola, in seguito alla comunicazione del MIMIT, e alla dichiarazione del Presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, che ha accolto con favore il provvedimento di scioglimento di 4.250 cooperative inattive. Confcooperative Calabria esprime il proprio plauso per questa iniziativa, considerata di fondamentale importanza per la trasparenza e la lotta alla falsa cooperazione.

“Questa misura, fortemente attesa dal sistema cooperativo – dichiara Camillo Nola – rappresenta un segnale chiaro e concreto di volontà di purificare il panorama cooperativo italiano. Da anni, Confcooperative Calabria ha chiesto maggiore vigilanza sulle false cooperative nella nostra regione, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL). È fondamentale che venga garantita trasparenza soprattutto per quelle cooperative che operano con il settore pubblico, spesso sottoposte a critiche generiche o ingenerose”.

“La lotta alla cattiva impresa, come ha ricordato anche il presidente Gardini, è essenziale per garantire lavoro di qualità e una sana economia. Con questo primo provvedimento, si fa un passo avanti significativo in questa direzione, anche nella nostra regione.” Confcooperative Calabria ribadisce la necessità di continuare su questa strada, con l’obiettivo di garantire sempre maggiore trasparenza e salvaguardia di un settore così rilevante e radicato nel tessuto socio-economico del nostro Paese.