Scilla, tutti pazzi per l’Ape Car che solca le acque della Costa Viola

SCILLA (RC) – Un’Ape Cross 50 trasformata in un mezzo capace di muoversi sulle acque del mare di Scilla, in provincia di Reggio Calabria. È questa l’ingegnosa creazione realizzata da Massimiliano Macrì, appassionato di motori e creatore di modellini, che nelle ultime ore sta facendo letteralmente impazzire il web. Il video delle sue performance sulle acque della Costa Viola, alla guida dell’iconico tre ruote rosso posizionato su due tavole da surf colorate ed un sistema di eliche artigianali, sta impazzando sui social tra condivisioni e commenti.

Tutti pazzi, dunque, per l‘Ape car “natante” che solca il mare. Grazie alle immagini pubblicate sul suo profilo Instagram, Massimiliano che sui social si fa chiamare “maxgeko_macri”, sta diventando seguitissimo e molto apprezzato per la rivisitazione del suo mezzo.

Un’idea tanto semplice quanto creativa, sinonimo di ingegno, artigianalità e fantasia. Per muoversi l’Ape car usa il suo motore ed è anche in grado di fare retromarcia sull’acqua. Inutile dire che oltre che tramite il web, il veicolo galleggiante è diventato anche una curiosa attrattiva per i turisti del posto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Macrí (@maxgeko_macri)