HomeCalabria

Scilla, tutti pazzi per l’Ape Car che solca le acque della Costa Viola

L'ingegnosa creazione realizzata da Massimiliano Macrì, appassionato di motori e creatore di modellini, sta facendo letteralmente impazzire il web. L'iconico tre ruote rosso posizionato su due tavole da surf colorate ed un sistema di eliche artigianali è in grado di galleggiare

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SCILLA (RC) – Un’Ape Cross 50 trasformata in un mezzo capace di muoversi sulle acque del mare di Scilla, in provincia di Reggio Calabria. È questa l’ingegnosa creazione realizzata da Massimiliano Macrì, appassionato di motori e creatore di modellini, che nelle ultime ore sta facendo letteralmente impazzire il web. Il video delle sue performance sulle acque della Costa Viola, alla guida dell’iconico tre ruote rosso posizionato su due tavole da surf colorate ed un sistema di eliche artigianali, sta impazzando sui social tra condivisioni e commenti.

Tutti pazzi, dunque, per l‘Ape car “natante” che solca il mare. Grazie alle immagini pubblicate sul suo profilo Instagram, Massimiliano che sui social si fa chiamare “maxgeko_macri”, sta diventando seguitissimo e molto apprezzato per la rivisitazione del suo mezzo.

Un’idea tanto semplice quanto creativa, sinonimo di ingegno, artigianalità e fantasia. Per muoversi l’Ape car usa il suo motore ed è anche in grado di fare retromarcia sull’acqua. Inutile dire che oltre che tramite il web, il veicolo galleggiante è diventato anche una curiosa attrattiva per i turisti del posto.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Massimiliano Macrí (@maxgeko_macri)

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

rame polizia

Bruciano cavi di rame per eliminare l’isolante: due arresti, ventuno chili sotto sequestro

Calabria
REGGIO CALABRIA - A lanciare l’allarme è stata la Control Room del Coordinamento Regionale Antincendi, che ha segnalato l’episodio alla Questura, consentendo l’intervento immediato...
polizia vibo

Spara ad un cane con una carabina ad aria compressa: indagato per maltrattamenti

Calabria
VIBO VALENTIA - ha colpito un cane con un colpo di carabina ad aria compressa, ferendolo gravemente all’occhio destro: un uomo è stato denunciato...
Pini loricati Papaleo

I pini loricati del Pollino arrivano sul grande schermo: Papaleo li sceglie per “Il...

Provincia
MORANO CALABRO (CS) - Giorni di fermento nel Parco nazionale del Pollino per la presenza di ospiti davvero speciali. Sono iniziate, infatti, le riprese...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza siero botulino

Botulino: attivata la procedura d’emergenza, scorte di siero all’Annunziata. Regione «la situazione lo impone»

Area Urbana
COSENZA - A seguito dell’aumento dei casi sospetti di botulismo nella giornata di ieri all'ospedale di Cosenza, la Regione Calabria ha attivato la procedura...

Botulino nei broccoli: la Procura di Paola dispone il sequestro nazionale del prodotto commerciale

Area Urbana
PAOLA (CS) - Dopo la tragica morte di Luigi Di Sarno, turista campano, e il ricovero di nove persone con sintomi da botulismo, alcuni...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36910Area Urbana22192Provincia19705Italia7979Sport3836Tirreno2837Università1443
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

cani-randagi-cosenza
Area Urbana

Cani randagi a Cosenza, attive due squadre di cattura straordinaria

COSENZA - In seguito ai fatti avvenuti ieri nei pressi di via Marconi, a Cosenza, dove un branco di circa sette cani randagi ha...
Calabria

Regionali in Calabria ad ottobre? Le opposizioni non ci stanno: «Voto...

REGGIO CALABRIA - Riflettori puntati sulle prossime elezioni regionali in Calabria. Le dimissioni di Roberto Occhiuto hanno scatenato un vero e proprio terremoto politico....
Ionio

Villapiana, vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo. Il parroco: «Un...

VILLAPIANA (CS) - Nel comune dello Ionio cosentino è stata vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo situata nel piazzale antistante la parrocchia Sacra...
scalea lido sequestro
Tirreno

Abusivismo: a Scalea sequestrata un’ampia struttura balnerare, denunciato il titolare

SCALEA (CS) - Nel pieno della stagione estiva, uno stabilimento balneare di Scalea è stato posto sotto sequestro. Nei giorni scorsi la polizia locale...
Polizia controlli
Ionio

Non paga la droga e le impongono di vendere la casa,...

COSENZA - Aveva un debito di 30 mila euro per aver comprato droga ma lei non poteva pagare. Ecco allora che i suoi aguzzini...
Ionio

Laboratorio analisi di Corigliano, Straface: «Nessuna chiusura, solo ammodernamento digitale»

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) - "In un momento in cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è impegnata in una complessa ma necessaria operazione di modernizzazione dei...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA