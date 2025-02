Sciamo sismico nel marchesato: 11 scosse la più forte di magnitudo 3.8. Domani scuole chiuse a Scandale

- Advertisement -

SCANDALE – Lo sciame sismico che ha colpito oggi pomeriggio la zona del Marchesato nel Crotonese ha fatto registrare 11 scosse di terremoto nel giro di poche ore con epicentro tra Scandale, Santa Severina e San Mauro Marchesato. La più forte ha avuto una magnitudo di 3.8 (dato corretto dal 3.7 iniziale) alle 14:11 ad una profondità di 32 chilometri ed è stato avvertito anche in provincia di Catanzaro e di Cosenza oltre che nella città di Crotone. Scossa preceduta da due eventi di magnitudo 3.4 e 3.5 e poi da altre tre scosse di terremoto di magnitudo 3.5 e 3.1.

Sciame sismico: non si segnalano feriti o danni

Nel tardo pomeriggio si sono registrate altre scosse comprese tra una magnitudo di 2.3 e 3.0 tutte ad una profondità compresa tra i 20 e i 30 chilometri. Tanta paura tra la popolazione ma per fortuna non si segnalano feriti o danni. La Sala Operativa della Protezione Civile Regionale è rimasta costantemente in contatto con i Sindaci del territorio. Al momento, fortunatamente, non si sono registrati danni significativi a cose o persone, ma l’attenzione è rimasta alta in tutta l’area.

Domani scuole chiuse a Scandale per precauzione

Il Sindaco di Scandale, Antonio Barberio, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani mercoledì 19 febbraio, al fine di effettuare sopralluoghi tecnici per verificare eventuali danni causati dallo sciame sismico in corso. «Abbiamo ritenuto necessario adottare questa misura precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico. I tecnici comunali, insieme agli enti competenti, svolgeranno verifiche sugli edifici scolastici per accertare eventuali danni e garantire il ritorno alle attività scolastiche in totale sicurezza». Considerato che lo sciame sismico ha interessato l’intero territorio del Marchesato Crotonese, già caratterizzato da altri eventi di magnitudo superiore a 3, il Comune ha adottato misure urgenti di prevenzione per tutelare l’incolumità della popolazione scolastica.