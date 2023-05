Sciame sismico in Calabria: registrate 30 scosse. ProCiv «INGV monitora il fenomeno»

CROTONE – Lo sciame sismico che sta interessando il territorio compreso tra Cutro e Crotone ha fatto registrare fino ad adesso circa 30 scosse, di cui le principali nel pomeggio di ieri hanno avuto Magnitudo 3,5 e 3. “Sebbene le scosse siano state avvertite distintamente dai cittadini, molti dei quali hanno contattato le sale operative dei vigili del fuoco e della protezione civile, il loro modesto rilascio energetico non ha prodotto alcun danno”, dichiara la Protezione civile regionale.

“Tali scosse sono da inquadrarsi nella normale attività sismica che contraddistingue la nostra Regione, il cui territorio è ad alto rischio sismico, come testimoniano i numerosi terremoti che si sono verificati storicamente – precisa la Prociv – La Sala Operativa Regionale è in contatto con i sindaci del territori e con l’INGV per monitorare l’evoluzione del fenomeno.