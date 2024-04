BIVONA (VV) – “Intendo rassicurare la cittadinanza in merito alle segnalazioni di questi giorni sul mare sporco nello specchio d’acqua antistante le coste di Vibo Marina e Bivona. Non si tratta di liquami”. Ad affermarlo è il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, che spiega: “L’analisi microscopica effettuata dai tecnici del laboratorio bionaturalistico Arpacal del dipartimento provinciale di Reggio Calabria, sul campione di acque prelevate domenica scorsa nel mare di Bivona dopo le segnalazioni di schiume di colore giallastro, ha evidenziato la presenza di polline di pinaceae“.

“Certamente non bello da vedere ma neanche preoccupante. Nel frattempo, l’amministrazione comunale, per quanto di propria competenza, tiene costantemente sotto controllo le stazioni di sollevamento, che vengono monitorate quotidianamente. Per scrupolo, non appena ricevute le suddette segnalazioni, abbiamo chiesto alla ditta un ulteriore controllo dal quale è emersa la perfetta funzionalità dell’impianto. Ringrazio l’assessore Bruni per avere tenuto costanti rapporti con Arpacal e l’assessore Corrado per essersi tempestivamente attivata con la ditta che gestisce gli impianti di depurazione”.