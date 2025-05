Schianto sulla Statale 280: tre auto coinvolte, tre feriti lievi e traffico in tilt

- Advertisement -

CATANZARO – Incidente stradale lungo la Strada Statale 280 dei Due Mari, in direzione Lamezia Terme, poco prima dello svincolo di Martelletto-Sarrottino. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre vetture Land Rover Freelander, Fiat Bravo ed una Peugeot 2008. Fortunatamente, non si registrano persone ferite gravemente. Tre passeggeri trasportati presso struttura ospedaliera per controlli. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale, per la messa in sicurezza dell’area interessata e dei veicoli coinvolti.

Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale, impegnate nella gestione della viabilità e negli accertamenti di rito, nonché personale Anas, incaricato del ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. A causa dell’incidente si registrani disagi alla circolazione, con il traffico temporaneamente deviato su una sola corsia di marcia per consentire le operazioni di intervento e bonifica. Si invita alla prudenza e si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente in zona.

++Aggiornamento ore 23,14++

Aggiornamento il tratto di strada interessato dal sinistro al momento è stato chiuso completamente al transito per gli accertamenti da parte della polizia stradale