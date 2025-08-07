Schiamazzi e inciviltà: nove ragazzi denunciati per disturbo alla quiete pubblica

- Advertisement -

MELICUCCO (RC) – I carabinieri hanno raccolto e verificato le numerose segnalazioni dei residenti che lamentavano rumori, schiamazzi e comportamenti incivili di gruppi di giovani nelle ore serali. Una situazione che aveva generato un crescente malcontento, lamentele e disagi. L’intervento dei carabinieri però, ha consentito di individuare e denunciare nove soggetti per disturbo alla quiete pubblica, ponendo fine a una condizione che da settimane affliggeva il centro abitato.

Con un tirapugni nell’auto

Nel corso delle attività di controllo, un giovane è stato fermato alla guida della propria auto e trovato in possesso di un tirapugni in metallo: l’arma impropria è stata sequestrata e il conducente deferito all’Autorità Giudiziaria. In un’altra circostanza, un cittadino straniero è stato sorpreso con un coltello da cucina portato senza alcun giustificato motivo. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro e alla denuncia. Complessivamente, l’attività ha portato anche a 37 contestazioni in materia di codice della strada: tra queste, sette denunce per guida in stato di ebbrezza, numerose patenti ritirate e sequestri amministrativi di veicoli, per un ammontare complessivo di circa 15 mila euro di sanzioni.